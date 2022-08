PHOTOS - Un bus en panne caillassé à Grenoble, la MTAG va porter plainte

Un bus en panne a été caillassé dans la nuit ce mercredi soir, vers 20h, avenue Rhin et Danube à Grenoble, par des jeunes du quartier Mistral précise la police. Des vitres ont été brisées et un extincteur a été vidé à l'intérieur. Le chauffeur avait quitté les lieux, mais la TAG va porter plainte.

Un bus de la SEMITAG a été caillassé ce mercredi soir vers 20h à Grenoble alors qu'il était tombé en panne avenue Rhin et Danube. Des vitres ont été brisées, 13 au total, et un extincteur a été vidé à l'intérieur. Personne n'était à l'intérieur et n'a été blessé, le chauffeur avait quitté les lieux après avoir garé le bus à l'arrêt Cité Paul Mistral avant qu'il soit remorqué.

La police précise que ce sont des jeunes du quartier Mistral qui sont à l'origine de ce caillassage. La MTAG annonce qu'elle va déposer plainte ce jeudi matin.

Des vitres ont également été étoilées - MTAG