PHOTOS - Un camion de chantier finit sa course folle contre une maison à Orcines

Le camion sans conducteur a fini sa course dans une maison à Orcines

Orcines, Puy-de-Dôme, France

Un accident singulier et heureusement sans victime à Orcines. Le camion d'une entreprise de maçonnerie a entamé une course folle en dévalant la chaussée pentue du lotissement "Le Bournazet". Il n'y avait pas du conducteur à bord. Le frein à main a t-il lâché ? Était-il bien serré ? Les gendarmes de Chamalières qui se sont rendus sur place devront le déterminer.

Les gendarmes de Chamalières devront établir les circonstances de l'accident © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

"Ma maison est foutue", lâche le propriétaire très choqué

D'après les premières constatations et les témoignages, le camion a d'abord tapé et rebondi contre un mur d'enrochement avant de foncer en direction d'une propriété située à un angle de rue. Il s'est encastré dans la maison. Le propriétaire se trouvait chez lui au moment de l'accident. Il était en train de se doucher, lorsqu'il a entendu un énorme bruit. C'est en sortant qu'il a constaté le désastre : "ma maison est foutue", a t-il confié extrêmement choqué et ému. D'inquiétantes fissures apparaissent en effet sur l'habitation.

Le véhicule a également arraché une conduite de gaz. Par miracle, personne n'a été blessé dans cet accident, qui a agité tout le lotissement. Le maire d'Orcines, Jean-Marc Morvan, s'est rendu sur place à la mi-journée. Le malheureux propriétaire venait tout juste de finir les travaux de sa piscine, que le camion a frôlé dans sa course folle...

Le lotissement "Le Bournazet" sous le choc à Orcines © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas

Le camion fou a parcouru 200 mètres avant de s'écraser contre la maison © Radio France - Jean-Pierre de Mongelas