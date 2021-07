PHOTOS - Un car prend feu à Portes, 31 enfants sauvés

Enorme frayeur, mais fort heureusement l'histoire se termine bien. A 11h34 précisément ce lundi, un autocar transportant 31 enfants et quatre accompagnateurs a pris feu à Portes sur la route départementale RD 906 (Gard), au nord du département entre Génolhac et Alès. Le véhicule est entièrement détruit. Mais il n'y a heureusement aucun blessé. Les enfants ont entre 8 et 12 ans. Les sapeurs-pompiers du Gard ont géré l'intervention, mobilisant au total huit véhicules de secours. Le car emmenait les enfants de Saint-Saturnin-les-Avignon, dans le Vaucluse, jusqu'à Langogne (Lozère). Ils ont tous été mis en sécurité à l'ombre dans une scierie à proximité.

Un car de substitution devait permettre au groupe de terminer son trajet.

Une déviation a été mise en place.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix