PHOTOS - Un énorme éboulement dans la face nord de l'Aiguille du Midi

Un énorme éboulement a eu lieu ce mercredi vers 10h40 dans le secteur de la face nord de l'Aiguille du midi, du côté de l'éperon Frendo, l'un des itinéraires les plus classiques de la face. On parle même d'un écroulement en raison du volume relativement important qui est tombé, autour de 10.000 à 20.000 mètres cubes, à environ 3.500 mètres d'altitude. Plus de peur que de mal, selon les gendarmes du PGHM de Chamonix qui ne sont pas intervenus sur place étant donné que le secteur où a eu lieu l'éboulement n'est pas fréquenté.

"Le nuage de poussière a complètement couvert l'ensemble du pied du versant"

Des alpinistes ont été témoins de cette scène très impressionnante, ces chutes de rochers et énorme panache de poussière qui dévalent la pente, entre l'éperon Frendo et la voie Mallory. "Ce qui est surtout impressionnant, plus que le volume, car finalement des événements comme celui-ci on en a beaucoup ces dernières années à travers le massif du Mont-Blanc, c'est le nuage de poussière qui s'est formé et qui a complètement couvert l'ensemble du pied du versant, tout le glacier des Pélerins, jusque dans le secteur de la gare intermédiaire de l'Aiguille du midi, au plan de l'Aiguille", commente Ludovic Ravanel, géomorphologue, spécialiste de l’évolution des milieux de haute montagne (chercheur au CNRS rattaché au Laboratoire Edytem de l’Université Savoie Mont-Blanc).

Collection Ludovic Ravanel.

"Le cumul des canicules continue de dégrader le permafrost"

Un écroulement "relativement similaire", de plusieurs milliers de mètres cubes, s'est également produit ce mercredi du côté de la face nord de l'Aiguille Verte vers 18h30, dans un secteur où le permafrost (sol dont la température se maintient en dessous de 0°C pendant plus de deux ans consécutifs ndlr) est le plus atteint par la canicule de ces derniers jours. "C'est une glace qui a plusieurs milliers d'années, on parle de béton de glace, de ciment de glace, mais ce ciment malheureusement a tendance à se dégrader de plus en plus profondément, ce qui explique la forte augmentation de la fréquence des événements", explique le chercheur.

Il a fait aujourd'hui 27 degrés au-delà de 2.000 mètres. Et depuis trois jours, ce sont en effet des dizaines d'événements qui se produisent dans le massif du Mont-Blanc et d'une manière générale à travers les Alpes, mais en terme de volume, on reste "assez loin des records qu'on a pu connaître à la fin de l'été caniculaire 2017 dans le canton des Grisons (Suisse) avec par exemple 3,1 millions de mètres cubes, donc là on en est encore très loin, et heureusement".

Ce mercredi, les secours en montagne sont aussi intervenus pour aider une cordée de deux alpinistes en difficulté dans le secteur des Grandes Jorasses. Leur corde a été sectionnée par une chute de pierres.