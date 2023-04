Photos : un immeuble menace de s'effondrer, les habitants de Montauban s'interrogent

C’est une des places de Montauban qui n’était pas en travaux. Mais depuis lundi soir, de gros blocs empêchent l’accès à la place du Coq, dans la vieille ville. Un échafaudage a été monté en urgence pour maintenir le numéro 46 de la rue de la République, un bel immeuble qui menace de s’effondrer. Le rez-de-chaussée et le premier étage appartiennent à un propriétaire privé. La mairie avait acquis le deuxième et le troisième étages il y a longtemps. Elle vient de prendre un arrêt de péril de imminent.

Un temps de travaux inconnu

Le restaurant qui était au rez-de-chaussée du bâtiment, Lulu la Nantaise, a dû fermer du jour au lendemain. Le patron qui est locataire attend de savoir s’il pourra rouvrir ailleurs, dans un autre local. Il attend aussi de savoir combien temps pourraient durer les travaux de sécurisation puis de réhabilitation de l’immeuble. De l’avis de tous, se sera long, sans doute un ou deux ans vu le bâtiment et l’ampleur du chantier

Les Montalbanais sont aussi inquiets pour les immeubles attenants du 46. Faudra-t’il évacuer un jour ces bâtiments ?

Tony Ghazal, gérant du restaurant libanais Le Kaslik, est inquiet… même s’il comprend que les décisions ont dû être prises en urgence. "C'est la folie. Ce sont vraiment de gros travaux qui sont en train de faire. Je pense que c'est lié aux événements à Marseille, à Bordeaux. On a peur que ça arrive aussi chez nous. C'est pour ça. Ils ont mis le paquet car il y a quatre échafaudages en escalier avec des citernes d'eau pour les solidifier, pour tenir la façade. L'immeuble m'appartient et que je me pose des questions pour les locataires? Pour le moment, on n'a pas d'information plus que ça. Ils ont mis des capteurs, ils n'ont pas bougé. C'est pour ça. Ils solidifient partout, Ils mettent de la sécurité partout pour éviter que ça tombe d'un coup."

Pour éviter Marseille

Gérard Catala adjoint au maire à la prévention explique que la sécurité de tous est maintenant assurée. "L'entreprise a placé ce qu'on appelle des fissuromètre. Ce sont des capteurs électroniques qui, à longueur de journée, suivent les moindres mouvements de la structure. Il est trop tôt pour dire si les bâtiments qui sont mitoyens ne risquent rien. En l'occurrence l'échafaudage qui a été installé en façade garantit un maintien de la structure. L'essentiel, à mon sens, c'est qu'on a très franchement évité une catastrophe. On n'était pas dans des immeubles privés comme on a pu voir à Marseille. En bas, il y avait un commerce avec des clients très fréquentés. C'est vrai que c'est brutal, mais tout le monde conviendra que c'était nécessaire."

Mairie propriétaire des étages

Mais beaucoup estiment que la municipalité a trop tardé à faire les travaux. L’immeuble lui appartient depuis une dizaine d'années. L'opposition notamment pointe du doigt l'attentisme de la municipalité. Arnaud Hilion, élu de gauche s'interroge "Comment pouvez-vous passer sous silence qu’un arrêté de péril a été prononcé par vous-même sur cet immeuble, alors même que pendant près de 12 ans, c'est bien la Ville de Montauban qui était la propriétaire des étages supérieurs ? Comment en est-on arrivé là ? Par négligence ? Le fait est que l’inaction met aujourd’hui en situation de risque les habitants des immeubles mitoyens. Au cœur du centre historique, elle met aussi en péril l’activité des commerçants de la place du Coq."

L'adjoint au maire tente d'expliquer que la copropriété a rendu tout compliqué dans cet immeuble. "Faire des travaux avant, ça a été compliqué. Nous avons été empêchés de faire des travaux, parce que le propriétaire privé ne le voulait pas. Mais la mairie a décidé de prendre la main." L’opposition de gauche demande notamment un audit sur tous les immeubles appartenant à la ville.

Quatre séries d'échafaudages vont être installées pour sécuriser l'immeuble. © Radio France - SM