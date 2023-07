PHOTOS : un incendie impressionnant détruit le Lidl à Castelnau-d'Estrétefonds, au nord de Toulouse

Les pompiers du SDIS31 interviennent ce lundi soir, le long de la route départementale 820 à Castelnau-d'Estrétefonds (Haute-Garonne), pour l'incendie d'un magasin.

C'est le Lidl, chemin du Moulin, qui a pris feu en début de soirée un peu avant 20h30. Un incendie qui s'est "généralisé" d'après les secours. En revanche, il n'y a aucun blessé d'après Denis Brun, l'adjoint au maire en charge de l'urbanisme et au développement durable, que nous avons pu joindre et qui est sur place. D'après les secours, "les 2500m² de la surface de vente ont nécessité la mise en place d'un dispositif important avec 5 lances dont 2 lances canon sur échelle et 40 sapeurs pompiers". Un feu maîtrisé un peu avant 23h mais un dispositif restera sur les lieux sans doute toute la nuit.

Les pompiers sont restés une partie de la soirée sur place - SDIS 31