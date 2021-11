PHOTOS - Une bande de faux policiers incarcérés à Albi, leur butin estimé à plus de 80.000 euros

Entre les mois de mars et novembre 2021, près d'une vingtaine de vols commis au préjudice de personnes très âgées ont été recensés dans le département du Tarn et les départements limitrophes. Des vols avec un mode opératoire qui était particulier et rodé. Les auteurs se faisant passer pour de faux policiers, gendarmes, agents EDF ou du cadastre avant de rentrer chez les victimes et de procéder à des vols au sein des habitations. Les gendarmes de la compagnie d’Albi ont vite compris qu’ils avaient à faire à une équipe de malfaiteurs unique.

Montres de luxe, carte bancaire et Mercedes

Un groupe de travail, dirigé par la compagnie de gendarmerie d’Albi, composé de plusieurs enquêteurs du groupement de gendarmerie du Tarn, était mis en place sous la direction du procureur de la République d'Albi. Ce dernier a décidé d'ouvrir une information judiciaire le 15 octobre 2021 des chefs de vols et tentatives de vol par ruse dans un local d'habitation aggravés par la circonstance de réunion et association de malfaiteurs en vue de la préparation ou de la commission de délits.

Quatre majeurs et un mineur

Sur commission rogatoire du juge d'instruction albigeois, les gendarmes de la brigade des recherches et du PSIG d'Albi procédaient à l'interpellation en flagrant délit, le 15 octobre 2021, de cinq suspects. Les enquêteurs réalisaient de nombreuses saisies et notamment plusieurs des armes et munitions, divers uniformes, des cartes bancaires, du numéraire, des bijoux, des montres de luxe ou encore une véhicule Mercedes récent, le tout étant estimé à plus de 80.000 euros. Présentés devant la juge d’instruction le jeudi 18 novembre 2021, les cinq suspects étaient mis en examen et quatre d'entre eux incarcérés, un jeune majeur étant laissé libre sous contrôle judiciaire.

Les gendarmes ont saisis plusieurs armes. - Gendarmerie Nationale du Tarn

L'arrestation a eu lieu en flagrant délit. - Gendarmerie Nationale du Tarn

Des montres et des cartes bancaires ont été saisies. - Gendarmerie Nationale du Tarn

Les voleurs présumés avaient tous les accessoires pour se faire passer pour des policiers, gendarmes, agents EDF ou du cadastre. - Gendarmerie nationale du Tarn.