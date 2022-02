PHOTOS - Une battue en Dordogne pour retrouver le jeune Loïc, enquête ouverte pour enlèvement et séquestration

Six cars de CRS sont arrivés tôt ce vendredi matin sur les hauteurs de Mensignac, en Dordogne, pour retrouver Loïc Douhot, porté disparu depuis mardi soir. Le jeune homme de 22 ans, est employé du restaurant McDonald's de Marsac-sur-l'Isle. Sa copine explique qu'elle a reçu un SMS : "J'ai fini. Je rentre", vers minuit dans la nuit de mardi à mercredi. Depuis, elle n'a plus reçu de nouvelles et avait partagé l'information de sa disparition sur les réseaux sociaux. La voiture du jeune homme et ses affaires ont été retrouvées sur le parking à l'arrière du restaurant.

à lire aussi Enquête ouverte pour enlèvement et séquestration en Dordogne après la disparition d'un jeune de 22 ans

Les policiers ont lancé la battue vers 8h30 ce vendredi matin. © Radio France - Marc Bertrand

Très rapidement, le parquet de Périgueux décide d'ouvrir une information judiciaire pour enlèvement et séquestration, confiée à une juge d'instruction. La piste intentionnelle est donc privilégiée, et c'est la police judiciaire de Bordeaux et son antenne en Dordogne qui sont chargées de l'enquête. Vendredi matin, ils se sont dont rendus près de l'allée de la Haute-Gardie, à Mensignac, à une dizaine de kilomètres du McDonald's.

Les forces de l'ordre ont demandé de l'aide à un riverain connaisseur des lieux. © Radio France - Marc Bertrand

Vers 8H30, les forces de l'ordre ont constitué des groupes, partis dans plusieurs directions dans les bois. Ils ont également demandé à un riverain de leur montrer les lieux. Les recherches se concentrent sur ce lieu, à proximité de l'endroit où le téléphone de Loïc a borné pour la dernière fois, dans une zone entre Razac-sur-l'Isle, Montrem et Gravelle, selon proches du jeune homme. C'est dans les environs que la juge a décidé d'organiser une battue ce vendredi matin, pour chercher des indices du passage du jeune homme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les six cars de CRS ont commencé la battue vers 8 heures. Ils se sont arrêtés dans une grande ferme, de plusieurs bâtiments, complètement isolée en haut d’une colline pour installer leur poste de commandement. "C'est vide, ici, c'est la campagne ! A part des bois et des champs il n'y a rien", s'étonne Olivier, un employé d'une exploitation proche qui part travailler. Le secteur est très grand, avec des bois plein de fougères, très touffus, avec la présence de mares.