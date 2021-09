PHOTOS - Une cagnotte lancée pour aider un couple de Gardois dont la maison a été ravagée par les inondations

Florence et Didier Zaragoza habitent depuis 40 ans route de la gare à Aigues-Vives dans le Gard. Mardi dernier suite aux orages qui ont frappé la Vaunage, leur maison a été encerclée par les eaux. "Nous avons eu deux mètres d'eau dans notre maison. Nous nous sommes donc réfugiés sur notre toit pendant deux heures" précise Florence. L'eau a pratiquement tout détruit. À l'intérieur, une cheminée maculée de boue, des vitres cassées, des portes dégondées et des murs en placoplatre qui tiennent à peine. "Ils s'effritent, sont noircis et ils commencent à moisir" déplore Didier, 64 ans, ancien salarié chez Perrier.

"40 ans de notre vie ont été balayés en quelques minutes." - Didier Zaragoza

La cheminée maculée de boue - GJ

Depuis, le couple est hébergé provisoirement chez des amis, mais les nuits sont courtes et difficiles. "On dort trois heures. On se réveille en sursaut. On se pose des questions. Qu'allons-nous faire ? Où allons-nous vivre ? C'est très dur", reconnaît Florence. Les assureurs doivent passer ce jeudi pour constater l'étendue des dégâts. "Même si la commune est placée en catastrophe naturelle, cela ne remboursera jamais l'investissement que nous avons mis dans cette maison", sanglote Didier.

La télévision et le four ont pris l'eau © Radio France - GJ

La voiture et la vaisselle se trouvent à l'extérieur © Radio France - GJ

Une cagnotte Leetchi lancée pour les aider

Afin de les aider, leur nièce a lancé une cagnotte en ligne. Plus de 5.700 euros ont déjà été récoltés ce lundi soir. Au total, plus de 150 personnes ont déjà apporté leur contribution.