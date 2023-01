PHOTOS - Une centaine de tombes volées au cimetière de Saint-Césaire, à Nîmes

Une centaine de tombes ont été volées au cimetière de Saint-Césaire, à Nîmes. Des objets, des statues, des croix. La plupart en bronze. Des dégâts découverts lundi par les agents de la ville. Des plaintes ont déjà été déposées, une enquête de police est en cours.

Odette est complètement chamboulée dans l'allée du cimetière, elle a tout de suite compris : "oui en arrivant, ça saute aux yeux. Il n'y a plus que le socle (...) en 2021, il est décédé des suites du Covid. Et là qu'on le dépouille ! Je ne peux pas le comprendre. Qu'ils volent les fleurs, bon, s'il veulent se fleurir.. mais le Christ ! L'attachement qu'on lui porte."

Des familles, inquiètes, viennent vérifier si elles ont été touchées. Un homme est avec sa fille, Liliane. Ils ont deux tombes ici. L'une épargnée. Sur l'autre, un christ en bronze volé, et une plaque cassée, les voleurs ont décroché un visage de la Vierge. "On subit. Avant, ça ne se voyait pas dans un cimetière. Il n'y a plus de respect pour personne, y compris pour les morts" Liliane et son père vont porter plainte.

Des vols au cimetière de Saint-Césaire, à Nîmes. Des statues et des croix arrachés, volés, la plupart en bronze. © Radio France