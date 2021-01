PHOTOS | Une fête vire au saccage de sa maison à Nuillé-sur-Vicoin

La nuit de samedi à dimanche a été houleuse du côté de Nuillé-sur-Vicoin, au sud de Laval. Une trentaine de fêtards se sont rassemblés dans une maison, au cœur du village à deux pas de l'église. Les individus s'en sont donnés à cœur joie : nuisances sonores et mobilier cassé. Un logement saccagé, dont Christelle est la propriétaire.

Du sang sur les murs

Cette dame avait mis en location sa maison en pierre sur le site internet Booking. Elle pensait avoir loué son bien à une jeune femme la semaine dernière. "Elle présentait bien, disait qu'elle était businesswoman". Christelle était donc à 100 lieux d'imaginer qu'une trentaine de personnes allaient se rassembler dans son logement, dont la capacité d'accueil est de quatre personnes. "Des tableaux, une chaise, de la décoration ont été cassés, il y a du sang et des traces noirs sur les murs" se désole la propriétaire.

Des traces de sang ont été retrouvées à quelques endroits du logement © Radio France - Martin Cotta

Intervention des gendarmes

C'est le maire de Nuillé-sur-Vicoin, Michaël Marquet, qui lui a passé un coup de téléphone dimanche matin pour la prévenir que la nuit avait été compliquée dans le bourg. À son arrivée sur place l'ambiance était tendue, les gendarmes sont arrivés. "Les fêtards ont commencé à nettoyer, une cigarette à la bouche, en lançant des seaux d'eau sur mon parquet. J'ai donc demandé aux gendarmes de les faire sortir et de laisser les lieux comme ça. Ces individus n'ont eu aucune considération pour le logement. Ils ne mesuraient même pas les dégâts qu'ils avaient engendrés" regrette Christelle.

Une plainte de la mairie

La Mayennaise va porter plainte dans les prochaines heures. En attendant, elle s'occupe à remettre de l'ordre dans sa maison. "J'ai perdu mon emploi dans l’événementiel à cause de la crise sanitaire. On a donc transformé ce logement en location occasionnel (...) Je suis très énervée, choquée encore. On avait l'habitude de le louer via Booking" explique Christelle. D'après elle, il y aurait eu aussi des dégradations chez des voisins. Dimanche, la mairie de Nuillé-sur-Vicoin a porté plainte déjà, car les toilettes publiques ont été dégradées notamment.

Du mobilier a été cassé © Radio France - Martin Cotta

Plusieurs mégots et des traces d'alcool jonchaient le sol © Radio France - Martin Cotta