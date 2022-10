PHOTOS - Une fresque à Anduze pour les vingt ans des inondations (2002)

A l'occasion de la journée nationale de prévention des risques naturels, jeudi 30 octobre, sera inaugurée à Anduze (Gard) une fresque murale de l'artiste Jérémy Fauth. Une œuvre longue de dix mètres sur 1m70 de haut rue du Luxembourg. Une fresque qu'il vient d'entamer ce jeudi. En septembre 2002 la furie des eaux était passée notablement au-dessus, on est pas loin du Gardon d'Anduze. Une œuvre pour maintenir la mémoire de la culture du risque. "On construit peu à peu un territoire, et une population résiliente, abonde la maire d'Anduze, Geneviève Blanc. Il ne faut jamais oublier ce qu'il s'est passé, et ce qu'il peut se passer".

Dix mètres de long

Cela fait plus de 10 ans que Jerémy Fauth exerce comme professionnel. A 37 ans, c'est un enfant du pays qui a connu septembre 2002. Etre l'artiste qui a signé cette fresque murale est forcément une fierté. "La fierté est encore plus grande cette fois-ci. C'est le village où j'ai grandi, j'ai été élevé dans cette rue-là. Les gens savent que je ne vais pas raconter une histoire qui n'est pas la mienne". Il a choisi d**'illustrer la décrue avec une femme, une ondine, qui se tient dans le lit du gardon** mais pas très loin du pont et du village. L'eau qui ravage et aussitôt se retire.

"J'étais adolescent, j'ai participé au nettoyage. C'était une gueule de bois immonde pour tout le monde le matin : voir les traces d'eau sur les murs à plus de deux mètres, la boue qui avait envahi le village, les pompiers qui embarquaient au niveau du café du centre avec une barque pour traverser le village" Jérémy Fauth

Geneviève Blanc, la maire d'Anduze : "C'est le souvenir pour mieux se prémunir. C'est le message aussi dans cette fresque. Toute cette richesse dans le gardon peut devenir dangereuse. C'est une belle image, positive, et qui en même temps questionne".

L'artiste Jérémy Fauth et la maire d'Anduze, Geneviève Blanc © Radio France - Ludovic Labastrou

Cette fresque mémorielle sera inaugurée jeudi 13 Octobre, à 16H30.