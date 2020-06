PHOTOS : Une jument sauvée après être tombée dans une fosse à Evenos

C'est une équipe de sapeurs-pompiers spécialisée en sauvetage déblaiement qui a dû intervenir ce dimanche aux alentours de 18h sur la commune d'Evenos, ancien chemin de Signes. Une jument est tombée dans une fosse pour entretien de véhicule, son arrière train s'est retrouvé coincé dans le trou. Il a donc fallu mettre en place plusieurs techniques pour parvenir à l'extraire, un vétérinaire notamment a été mobilisé. L'animal bien attaché a été treuillé et finalement sorti du trou dans la soirée. Sans doute un peu éprouvée par l'événement et la durée de l"intervention, sur les photos des sapeurs-pompiers du Var, la jument semble avoir repris ses esprits et être plutôt en forme.

C'est l'arrière train de la jument qui s'est retrouvé bloqué. - Sapeurs-pompiers du Var.