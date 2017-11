PHOTOS - Une marche blanche à Gray pour rendre hommage à Alexia

Ils sont plus de 2.500 à rendre hommage à Alexia Daval en ce moment à Gray. Une marche blanche de 2.5km a débuté ce dimanche à 11 heures à Gray. Un moment d'hommage et de solidarité avec la famille, bouleversée depuis la découverte du corps d'Alexia calciné lundi.

Une marche digne et sobre, comme le souhaitait la famille d'Alexia ce dimanche. Pendant 2.5km, plus de 2.500 de personnes viennent rendre hommage à Alexia Daval, une Haut-Saônoise dont le corps a été retrouvé calciné lundi. Il faut dire que le drame suscite une vague d'émotion depuis une semaine maintenant. Hier, un peu partout en France, des footings étaient organisés pour rendre hommage à Alexia : ils étaient 100 à courir à Gray et 500 à Besançon.

La famille d'Alexia avait demandé aux marcheurs de venir en blanc, avec une rose à déposer à la fin du parcours, en face de leur commerce à Gray.

Les Graylois étaient invités à porter du blanc pour cette marche en homme à Alexia Daval © Radio France - Jean-François Fernandez

Plus d'informations à suivre.