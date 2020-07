[PHOTOS] Une nuit du 14 juillet tendue dans le quartier de Planoise à Besançon

Plusieurs échauffourées ont eu lieu entre des jeunes du quartier de Planoise et les forces de l'ordre, dans la nuit de mardi à mercredi. Plusieurs poubelles ont été incendiées autour de l'avenue de l'Île-de-France et au moins quatre abribus ont été fracassés dans le même secteur.

Plusieurs échauffourées ont éclatées entre des jeunes de Planoise et les forces de l'ordre, ce mardi soir

Des jeunes du quartier de Planoise et les forces de l'ordre se sont affrontés dans la nuit de mardi à mercredi, notamment dans le secteur d'Île-de-France. Vers 23h30, une première poubelle est en feu sur l'avenue de l'Île-de-France, un feu éteint par les pompiers quelques minutes plus tard. Dans la foulée, plusieurs camions de gendarmes mobiles se garent sur le parking du centre commercial, situé une dizaine de mètres plus loin.

Les pompiers éteignent un feu de poubelle, avenue de l'Île-de-France dans le quartier de Planoise, à Besançon © Radio France - Cédric Hermel

Les tensions commencent par des insultes lancées par les jeunes du quartier qui enchaînent avec des jets de pétards sur les camions des forces de l'ordre, disposés en file indienne. Les gendarmes se déploient ensuite autour du rond-point puis lancent une première sommation. Ils lancent des LBD pour disperser la cinquantaine de personnes présente, puis se retirent.

Ils reviennent près d'une heure plus tard au même endroit et le scénario se répète : les jets de pétards d'un côté, la sommation des gendarmes mobiles ensuite. Ces derniers forment une ligne sur les voies de tram entre les arrêts Île-de-France et Collège Diderot puis se mettent à avancer vers les jeunes présents qui courent vers l'arrêt Collège Diderot.

Plusieurs échauffourées ont éclatées entre jeunes de Planoise et gendarmes mobiles dans la nuit de mardi à mercredi © Radio France - Cédric Hermel

L'arrêt de tram Île-de-France a été fracassé dans la nuit. © Radio France - Cédric Hermel

Plusieurs abribus ont été détruits pendant la soirée. Parmi eux, ceux de l'arrêt de tram Île-de-France et du bus qui passe devant le collège Diderot. Au moins quatre poubelles ont également été incendiées dans le secteur d'Île-de-France.