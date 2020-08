PHOTOS - Le gazon d'un golf des Côtes d'Armor arraché après un rodéo nocturne

Comme si quelqu'un avait arraché ou décollé une partie du revêtement vert d'une table de billard. "La voiture a fait des demi-tours sur le green. Or, ce sont des zones arrosées, assez sensibles donc une partie du gazon est arrachée", se désole Frédéric Hubert, le chef jardinier qui a découvert le désastre dimanche matin.

On voit clairement que le gazon a été arraché - DR

"Les greens, ce sont les endroits où on passe 80% de notre temps et de l'argent du golf".

C'est là où l'herbe est la plus rase, la plus belle, là où les golfeurs terminent leurs parcours. "J'ai mis 6 heures à remettre les petites zones abîmées puis à repercer et remettre des graines", poursuit le jardinier. "Et puis avec la chaleur, on n'a pas des conditions favorables à la reprise du gazon".

Jalousie, soirée arrosée ?

Mais alors qui s'est amusé à décoller le gazon avec une voiture ? "Malheureusement, il n'y pas de caméras mais ce sont, je pense des gens qui connaissent le site", explique la directrice Christelle Guillot qui a porté plainte. "Est-ce de la jalousie ou alors simplement une soirée arrosée ? D'après les marques, il s'agit du châssis d'une petite voiture". Des balles et des mâts ont également été volés. Le green où a eu lieu le rodéo a rouvert grâce au travail du jardinier. La balle rebondit simplement un peu plus que d’habitude à cet endroit là.