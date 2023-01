Une péniche désaffectée a pris feu ce samedi midi à Avignon, au niveau du quai de la Ligne. Le bateau, abandonné depuis une vingtaine d'années selon les riverains, était régulièrement squatté. La mairie a immédiatement pris un arrêté pour interdire l'accès à la péniche et aux alentours par mesure de sécurité, puisque la péniche était déjà en mauvais état avant l'incendie et menace désormais de couler.

Mais désormais se pose la question de ce que deviennent les épaves abandonnées. Pour trouver la réponse, il faut remonter l'histoire de cette péniche. Immatriculée au nom d'Ibis Maliorca, elle est à l'abandon depuis de nombreuses années. Et en 2016, après plusieurs années de procédures infructueuses pour retrouver son propriétaire, le bateau est devenu propriété de Voies navigables de France (VNF).

Les pompiers ont dégagé de nombreux déchets qui se trouvaient dans cette péniche. © Radio France - Adèle Bossard

C'est donc à l'établissement public VNF que revient la charge de sortir la péniche de l'eau et de l'emmener jusqu'à un chantier de déconstruction. Problème : un tel chantier coûte entre 150.000 et 200.000 euros, et VNF estime pour le moment ne pas avoir les moyens de payer à ce stade. VNF assure avoir fait la demande de budgets pour financer l'enlèvement cette année, en 2023. La mairie, de son côté, explique que cette péniche n'est pas de son ressort puisque les accotements et les quais ne sont pas de sa responsabilité.

"Le quai de la Ligne aurait besoin d'un bon coup de nettoyage"

Mais quelle que soit la responsabilité des uns ou des autres dans l'enlèvement de cette épave, Gilles Francescano, qui habite l'une des trois péniches stationnées sur le quai de la Ligne, estime que le secteur est laissé à l'abandon. "Le quai était géré par les Voies navigables de France, aujourd'hui il est géré par la Compagnie nationale du Rhône donc les gars passent de temps en temps mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose qui bougent, regrette-t-il. Je sais que les voisins ont déjà demandé que cette épave soit enlevée parce que ça reste dangereux. Il suffit que les amarres lâchent pour qu'on se retrouve avec un 38 mètres qui dérive sur le Rhône. Juste devant, il y a une autre épave qui se trouve sous l'eau donc je pense que le quai de la Ligne aurait besoin d'un bon coup de nettoyage, d'un entretien".

La péniche "Ibis Maliorca", à l'abandon depuis des années sur le quai de la Ligne à Avignon. © Radio France - Adèle Bossard

La péniche Ibis Maliorca, sur le quai de la Ligne à Avignon, après l'incendie. © Radio France - Adèle Bossard