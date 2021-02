PHOTOS - Une plainte déposée après la découverte de cadavres d'animaux à Pernes-les-Fontaines

L'association d'aide aux animaux maltraités (A3M) a découvert des cadavres d'animaux et des dizaines de bêtes sur un terrain de Pernes-les-Fontaines. Elle a constaté que les animaux manquaient d'eau et de nourriture. Une plainte a été déposée ce lundi pour maltraitance et cruauté envers les animaux.

Des cadavres de moutons et des squelettes non identifiés ont été découverts sur un terrain de Pernes-les-Fontaines appartenant à un particulier

Des cadavres de moutons, de chèvres, des chiens enchaînés... L'association d'aide aux animaux maltraités (A3M) a découvert vendredi des dizaines de bêtes sur un terrain de Pernes-les-Fontaines dont certaines étaient mortes. Sur place, elle a constaté que les animaux manquaient d'eau et de nourriture. Ils étaient pour la plupart sans abris.

"J'ai vu l'enfer des animaux, il y avait une très forte odeur de décomposition" - Maryvonne Mathieu, présidente d'A3M

C'est la première fois que l'association A3M est confrontée à un si grand nombre d'animaux en souffrance. Maryvonne Mathieu, la présidente de l'association d'aide aux animaux maltraités, décrit une vision d'horreur : "j'ai vu l'enfer des animaux, des cadavres de moutons, un cadavre tout frais de chèvre, des squelettes non identifiés. Il y avait une odeur de décomposition très forte. J'ai vu des chiens attachés, sans abris, c'est de la maltraitance".

C'est un tableau apocalyptique que décrit Maryvonne Mathieu. "Les animaux qui sont dans les cages vivent dans la boue et les excréments. Tout ça à côté d'ossements. Les mangeoires sont vides, ils n'ont plus d'eau. C'est impensable que de telles choses se pratiquent dans notre département. Tout ça au milieu de vieux pneus, de vieilles carcasses de voitures."

Alertée par une promeneuse, l'association A3M vient constater la gravité de la situation vendredi dernier. L'urgence alors, c'est de sauver les chiots en souffrance. "Il y avait trois chiots terrorisés qui n'avaient plus de mère, et une chienne aveugle. Nous devons encore secourir un petit chien marron, un Patou et un Border Collie."

Une plainte pour maltraitance et cruauté envers les animaux

Sur ce terrain, un cheval, un cochon, mais aussi des cages avec des poules, des oies, des pigeons, des tourterelles, des paons. L'association a aussi recensé des oiseaux exotiques, avec des aras. Maryvonne Mathieu avoue que la situation les dépasse, étant donné le nombre d'animaux concernés.

Lorsque l'association retourne sur place le lendemain, elle rencontre quatre membres de la famille. Ils affirment que les moutons et la chèvre ont été attaqués par des loups. "Je ne crois pas à ce scénario, les cadavres de moutons étaient dans des cages fermés hermétiquement", explique Maryvonne Mathieu.

L'association a déposé plainte pour maltraitance et cruauté envers les animaux. Elle espère une condamnation et attend un suivi de ces animaux et leur placement.

Sur ce terrain de Pernes-les-Fontaines, l'association A3M a découvert des dizaines d'animaux en souffrance - © Association A3M

La présidente de l'association A3M a décrit l'odeur très forte de décomposition en raison de la présence de cadavres (ici une chèvre) - © Association A3M

Des aras ont aussi été découverts sur ce terrain de Pernes-les-Fontaines avec des mangeoires vides - © Association A3M

Les cadavres de moutons ont été retrouvés à l'intérieur d'enclos pourtant bien fermés - © Association A3M