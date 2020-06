PHOTOS - Une vingtaine de Tchétchènes devant le commissariat de Dijon pendant l'audition de l'un d'eux

Une vingtaine de Tchétchènes se sont rassemblés ce jeudi après-midi place Suquet, devant l'hôtel de Police de Dijon après six interpellations de membres de la communauté dans la matinée dans plusieurs villes de France dont Dijon.

Une vingtaine de ressortissants Tchétchènes dont des membres de la famille d'un interpellé ce jeudi matin © Radio France - Stéphanie Perenon

Un rassemblement de soutien

Parmi les personnes présente, des membres de la famille de l'un des interpellés de ce jeudi matin. Parmi elles, Rasoul Timirguiriev, le fils de l'un des hommes placés actuellement en garde à vue s'est exprimé au micro de France Bleu Bourgogne. ll a expliqué que son père a été arrêté à Dole à 6h du matin et emmené au commissariat de Dijon.

Rasoul Timirguiniev, le fils de l'un des hommes placés en garde à vue © Radio France - Stéphanie Perenon

Quel rôle a joué son père interpellé ce jeudi à Dole ?

Sur le rôle de son père dans cette affaire, son fils de 31 ans assure qu'il n'a été qu'un conciliateur. Ce serait grâce à lui qu'un accord a pu être trouvé entre les deux parties. Son père âgé de 53 ans, vit en France depuis 2003. Rasoul Timirguiriev assure qu'il est très bien intégré et occupe un emploi de mécanicien. Et contrairement à ce qu'avait rapporté le Journal Le Progrès dans ses colonnes, il ne s'agit pas d'un imam.

La justice et le droit seront respectés

Un porte parole de la communauté Tchétchène Saïd-Emin Ibragimov, président de l'AIPHD (Association internationale pour la paix et les droits de l'Homme) a ensuite pris la parole pour indiquer qu'il avait rencontré les policiers et qu'il était rassuré quant à la procédure engagée. Il a reçu l'engagement que la justice et le droit seront respectés. Il a décidé de ne pas rentré tout de suite à Strasbourg et de rester à Dijon jusqu'à la fin de la procédure.

Le Porte Parole de la communauté Tchétchène à sa sortie du commissariat de Dijon © Radio France - Stéphanie Perenon

Des interpellations et des perquisitions ont été menées au même moment dans plusieurs villes de France, dont Dijon, Besançon, Dole, Troyes et Saint-Étienne. Le parquet de Dijon a ouvert une enquête notamment pour tentative de meurtre en bande organisée, association de malfaiteurs et participation à un groupe armé.