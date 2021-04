PHOTOS - Une voiture en panne violemment percutée par un poids-lourd sur l'autoroute dans le Lot

La voiture, stationnée sur la voie la plus à droite, a été violemment percutée par un poids-lourd, sur l'autoroute A20 au nord de Cahors. L'automobiliste n'est que légèrement blessé.

Les images sont impressionnantes, et le bilan humain aurait pu être beaucoup plus lourd, ce mardi 27 avril en fin de matinée, sur l'autoroute A20, dans la traversée du Lot. Un poids-lourd qui circulait dans le sens Paris-Toulouse a violemment percuté par l'arrière une voiture en panne, stationnée sur la troisième voie de droite réservée aux véhicules lents.

L'accident s'est produit sur la commune de Montfaucon, entre Souillac et Cahors. Selon les pompiers du Lot, le conducteur de la voiture n'a été que légèrement blessé. Il a été transporté au centre hospitalier de Gourdon.

Le chauffeur du poids-lourd, lui, est indemne, et n'a pas été hospitalisé. Les deux conducteurs ont été secourus par les pompiers des centres d’incendie et de secours de Gourdon et de Labastide-Murat.