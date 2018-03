Nîmes, France

Le choc a été impressionnant et très bruyant ! Dimanche matin, une voiture qui descendait en sens interdit l’avenue Franklin Roosevelt a fini dans le canal de la Fontaine à Nîmes. Les images de vidéosurveillance de la ville de Nîmes ont filmé, à 6h20 , la course folle de la voiture qui a percuté le muret du canal et qui l’a éclaté sur deux mètres.

Le mur explosé © Radio France - Fabien Fourel

A l’intérieur, les trois jeunes gens qui étaient fortement alcoolisés et qui revenaient de discothèque ne sont que blessés légers. Miraculeusement, ils ont pu s'extirper de la voiture et attendre les pompiers dans le canal sur le toit de l'automobile. Ils ont été évacués vers le CHU de Nîmes.

Une enquête de police est en cours.