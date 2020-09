PHOTOS - Une voiture projetée dans un cabinet infirmier de Valence

Ça aurait pu être très grave. Un habitant du quartier Châteauvert, très fortement alcoolisé, a créé d'énormes dégâts vers 17h en voulant manœuvrer son 4x4 ce mardi. Il a percuté une voiture qui, avec la force du choc, s'est encastrée dans un cabinet infirmier. Il a ensuite embouti deux autres voitures. "C'est un miracle qu'il n'y ait pas de blessés", raconte Véronique Alizier, l'une des infirmières.

La voiture projetée dans le cabinet infirmier malgré la marche en béton d'une cinquantaine de centimètres. -

Des enfants qui jouent régulièrement devant le cabinet

Un tas de débris jonchent le sol ce mardi soir. Véronique Alizier regarde, sonnée, l'étendue des dégâts dans son cabinet : "Ça a vraiment pulvérisé là où on a notre bureau habituel et où on reçoit les patients, à _deux mètres de la vitrine_. On a eu des bris de verre jusqu'au fond du cabinet et la structure en fer de la devanture était complètement par terre".

Toute la devanture a dû être retirée ce mardi soir. © Radio France - Willy Moreau

Par chance, personne ne se trouvait dans le cabinet à ce moment-là. L'infirmière explique qu'avec le contexte sanitaire, elle et sa collègue privilégient les soins à domicile. "Il n'y avait pas de rendez-vous prévu aujourd'hui et ça tombe bien", se rassure-t-elle. Par chance aussi, aucun enfant ne jouait devant l'entrée comme c'est le cas souvent.

Une partie du matériel a été détérioré dans le cabinet. -

La puissance du choc a complètement projeté une voiture Peugeot 207 dans le cabinet malgré une rampe en béton d'une cinquantaine de centimètres. Des témoins racontent avoir entendu un gros bruit sourd. Puis un deuxième, lorsque le conducteur ivre a percuté deux autres voitures. Une dame, encore sous le choc, explique que son véhicule a été complètement détruit.

La voiture projetée a percuté le bureau où les infirmières reçoivent habituellement les patients. -

L'homme a ensuite tenté de repartir mais des jeunes l'auraient stoppé racontent des personnes sur place. La police l'a placé en cellule de dégrisement car son état ne permettait pas de le placer en garde à vue.