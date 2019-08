PHOTOS : Une voiture rentre dans un fourgon Escota sur l'A8

Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, France

Ce mardi après-midi, les hommes en jaune d'Escota sont appelés pour récupérer un objet sur la chaussée sur l'autoroute A8. Ils se garent sur la bande d'arrêt d'urgence au niveau de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Une intervention anodine comme ils en réalisent des centaines chaque années. Seulement, quelques instants plus tard, alors qu'ils sont à l'extérieur du fourgon, un conducteur distrait percute leur véhicule par l'arrière. Une personne seulement a été blessé, et légèrement, dans cet accident, et l'intervention aura mobilisé huit sapeur-pompiers du Var.

Depuis le début de l'année sur les autoroutes Vinci, 36 fourgons ont été percutés, c'est quasiment un par semaine.