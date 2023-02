PHOTOS - Vent violent : un échafaudage renversé par le mistral à Avignon

Le mistral souffle fort ce dimanche à Avignon et, vers 12h, le vent violent a fait chuter un échafaudage situé en haut de la rue de la République, au croisement avec la rue Saint-Agricol. La chute de l'édifice n'a pas fait de blessé.

ⓘ Publicité

Les pompiers et la police sont intervenus pour sécuriser les lieux. Le Vaucluse est placé en vigilance jaune au vent (et à la neige et au verglas) ce dimanche par Météo France avant de possibles chutes de neige attendues dans la soirée .