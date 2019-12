PHOTOS - vergers et entreprises inondées à Cavaillon

Cavaillon, France

Sur le pont du Coulon à Cavaillon, Charles vérifie que le niveau de la rivière redescend : "ça s'améliore nettement". Heureusement pas d'eau chez lui : "j'ai tout monté sur des parpaings à la maison. A chaque alerte, on surveille les niveaux". Les vergers dans la plaine entre Robion et Cavaillon sont recouverts de 50 cm d'eau. La route pour aller chez André Sarnette est inondée. Cet arboriculteur à la retraite vit depuis 74 ans a 150 m de ce Coulon "c'est pas une rivière, c'est un torrent ! Les anciens se servaient des cannes qui poussent dans le Coulon pour faire des abris pour les melons. On ne les coupe plus; ça fait des embâcles et depuis 20 ans on n'entretient plus la rivière. Le Coulon, il faut le curer".

Sur le pont, Charles aussi s'inquiète des futures pluies :"c'est bien beau de nettoyer mais s'il n'y a pas d'entretien, le lit se rebouche lorsque la végétation repart"

50 palette sorties de l'eau

Devant l’entreprôt de Sofia, les palettes ont été sorties en urgence, loin de l'eau : "il y avait 40 cm d'eau dans un hangar. On a sorti une cinquantaine de palettes avant que l'eau monte" . 15 salariés dans cette société de conditionnement à 1 km du Coulon. L'entreprise tourne au ralenti car il va "falloir faire le tri" explique Sofia. "Il faudra aussi contacter les clients pour faire un état des dégâts".

L'angoisse du maraîcher à chaque automne

A 500 m plus loin, l'eau a recouvert les poireaux bio et les vergers de Patrick Bertrand. Le maraîcher a vu monter l'eau de "80 cm en une demie d'heure. Mon stock de courge baigne dans l'eau. Il explique qu'il a "perdu environ 10 0000 euros. J'ai eu la chance de pouvoir mettre le matériel à l'abri des eaux. J'ai apporté 5 tracteurs et des fourgons chez mon voisin." Patrick a hélas l'habitude des crues : "mon terrain va rester un mois sous l'eau. La vie microbienne est foutue. Pour que les terres se refassent, il faut 4 ou 5 ans. A chaque automne, c'est l'angoisse. Quand je vois ce qui s'est passé ailleurs, on peut dire qu'on a été chanceux".

Inondations à Cavaillon : cette entreprise a sorti de l'eau une cinquantaine de palettes de cartons © Radio France - Philippe Paupert

