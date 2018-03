Ils étaient environ 80. 80 personnes sont venues dire leur écœurement. Et surtout non à l'antisémitisme ce jeudi après midi à Périgueux.

Vers 18h un rassemblement était organisée devant l'arbre de la liberté, tout près de la poste centrale en plein centre ville.

Des Périgourdins, religieux ou pas, venus dire leur indignation après le meurtre de l'octogénaire à Paris, tuée chez elle le week-end dernier, parce qu'elle était juive.

Depuis deux hommes ont été mis en examen pour homicide volontaire à caractère antisémite. Et ce jeudi soir, les trois principales religions monothéistes du Périgord, avaient décidé de faire bloc. Dont le vice-président de la communauté juive de Périgueux, Alain Teschner

"C'est innommable, quelque'un qui a échappé à la Shoah et qui se retrouve assassinée à 85 ans parce qu'elle est juive... Tous les ans, il y a un juif assassiné, c'est permanent, alors qu'est ce qu'on fait, nous les Juifs, on est français et on voudrait vivre tranquillement dans notre pays qui est la France" dit-il