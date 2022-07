PHOTOS, VIDÉOS - Les images impressionnantes des incendies en Gironde

Ce mercredi en fin de journée, près de 3.000 hectares de forêts avaient brûlé en Gironde, à La Teste-de-Buch et Landiras. Retrouvez les images marquantes de la journée.

Ce mercredi soir, près de 3.000 hectares de forêt avaient brûlé à Landiras, dans le Sud de la Gironde, et à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon. D'un côté, une forêt "usagère", protégée depuis le Moyen-Âge, escarpée et plantée sur la dune. De l'autre, une forêt plus "classique" de pins. Alors que près de 1000 pompiers étaient mobilisés ce mercredi en fin de journée sur ces deux incendies, retour en images sur la journée de mercredi sur le front des flammes.

Landiras : 1.500 hectares brûlés

Le feu à Landiras, ce mercredi. - SDIS 33

Ce mercredi soir, le feu de Landiras n'était pas circonscrit. © AFP - Laurent THEILLET

A Guillos, commune proche de Landiras, ce mercredi. - Philippe Giret

La Teste-de-Buch : 1.300 hectares

Le front de feu à La Teste-de-Buch s'étend sur 2 km. - SDIS 33

Les Canadair se rechargent en eau en face du lac de Cazaux. © AFP - Thibaud MORITZ