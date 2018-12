PHOTOS - VIDÉOS : retour sur la manifestation des lycéens à Clermont-Ferrand

900 jeunes, des lycéens pour la plupart, ont manifesté ce jeudi dans les rues de Clermont-Ferrand. Une nouvelle journée de mobilisation marquée par quelques échauffourées. Les forces de l'ordre ont eu recours au gaz lacrymogène pour faire reculer les plus virulents. Il y a eu des interpellations.

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, France

Une nouvelle manifestation de lycéens s'est déroulée ce jeudi matin dans les rues de Clermont-Ferrand. Au total, 900 jeunes ont parcouru les rues de la ville et sont passés devant différents établissements scolaires (Blaise Pascal, Amédée Gasquet, Sidoine Apollinaire) en tentant d'envahir à chaque fois les locaux.

Il y a eu quelques échauffourées avec les forces de l'ordre, notamment près du Palais de justice, des lycées Amédée Gasquet et Sidoine Apollinaire mais également rue Montlosier. Les forces de l'ordre, plusieurs dizaines mobilisées, près d'une centaine (BAC, Section d'intervention, VTT... ) de tout service ont été la cible de jets de projectiles. Les policiers qui ont dû tirer, à plusieurs reprises et à plusieurs endroits de la ville, des bombes lacrymogènes pour disperser les manifestants. Un renfort a été aussi par la gendarmerie avec des hommes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) mobilisés près de la préfecture.

Quatre interpellations à Clermont

Au total, quatre jeunes ont été interpellés ce jeudi matin à Clermont-Ferrand pour dégradations, violences ou encore jets de projectiles. Tous mineurs.

Du côté des manifestants (encadrés par quelques responsables syndicaux étudiants), on dénombre quelques blessés légers.

A Clermont autour du tribunal des affrontements entre les lyceens et les policiers. Quelques jeunes sont montés sur une voiture de police qui a ensuite démarré en trombe. Une interpellation a eu lieu #lyceens#Auvergnepic.twitter.com/P3jlAAm46s — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) December 6, 2018

La manifestation s'est terminée sur la place de Jaude vers midi. Une forte présence policière a dissuadé les jeunes manifestants à poursuivre leur mouvement. Les lycéens ont d'ores et déjà prévu de manifester à nouveau ce vendredi matin.