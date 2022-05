PHOTOS - À Marseille le phénomène de désossage des voitures prend de l'ampleur

Des roues démontées, un pot arraché, le parechoc retiré, à Marseille dans certains quartiers du sud de la ville de nombreux riverains ont eu la mauvaise expérience ces dernières semaines de retrouver leur véhicule totalement désossé. Le phénomène a commencé pendant le confinement et depuis il prend de l'ampleur. Des malfaiteurs démontent totalement les véhicules et ne laissent sur place que les carcasses, c'est le cas notamment à Pont-de-Vivaux (10e arrondissement) où vit Solène qui a retrouvé un matin sa 208 en miettes.

Je l'ai retrouvée désossée, plus de portière, plus de phare optique, plus d'écran de bord. Carrément inutilisable - Solène

Comme Solène, Cédric Luciano vit à Pont-de-Vivaux face à la hausse de ces actes, il a décidé de créer une page Facebook "Touchepasmarue" et une pétition en ligne pour demander davantage de sécurité. Car les malfaiteurs s'en prennent, la nuit le plus souvent, aux voitures garées dans la rue ou dans des parkings sécurisés.

A chaque fois les propriétaires des véhicules démontés déposent une plainte mais il est difficile ensuite pour les forces de l'ordre de mettre la main sur les malfaiteurs. Pour en finir avec cette spirale certains riverains ont décidé de faire des rondes eux-mêmes.

Certains habitants n'en peuvent plus. Les assurances ne paient plus et sans voiture c'est très compliqué. Psychologiquement ils sont épuisés, ce n'est pas parce qu'on vit dans des résidences fermées et bâtiment qu'on est plus riche que les autres - Cédric Luciano