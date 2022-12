Picardie : à l'approche des fêtes, ne faites pas de cadeaux aux cambrioleurs

Une quinzaine de gendarmes au bord de la route, ce vendredi matin, à Villers-Bretonneux (Somme). Les voitures sont ralenties, une à une... À la clef, pas de contraventions, mais des conseils. Cette opération de prévention, organisée par la compagnie de gendarmerie d'Amiens, a un objectif : alerter sur le risque de cambriolages, surtout à quelques semaines des fêtes.

"On a remarqué au niveau national une recrudescence des cambriolages par rapport à 2021, et particulièrement dans le département de la Somme, il y a une légère hausse", explique le commandant de la compagnie de gendarmerie d'Amiens, le Chef d'escadron Julien Rossignol. "Ce que l'on veut faire, en ce début du mois de décembre, là ou les richesses vont s'accumuler dans les domiciles et dans les commerces, c'est de sensibiliser les gens sur les bons gestes à avoir pour se prémunir des cambriolages ou en tout cas pour éviter de se faire cambrioler trop de valeurs."

Une opération de prévention des gendarmes de la compagnie d'Amiens. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Un petit livret est remis à tous les automobilistes. À l'intérieur, quelques conseils basiques, simples à mettre en œuvre. "Tout d'abord, c'est de rappeler aux gens de bien fermer leur maison ou leur véhicule, même pour un temps court. C'est aussi de changer les serrures de ces bâtiments, si on a perdu une clé ou un trousseau. C'est de prévenir ses voisins quand on part, c'est de se renseigner dans l'opération tranquillité vacances pour que les gendarmes passent de temps en temps. Et puis, c'est aussi alerter ses voisins, tout simplement, si jamais il y a quelque chose de particulier."

Des cambriolages très rapides

A Villers-Bretonneux, justement, trois maisons ont été cambriolées ce mercredi après-midi, en quelques heures. Les malfaiteurs ont emporté avec eux bijoux et argent liquide. "On va avoir beaucoup de cambriolages d'opportunité, avec des équipes qui travaillent à deux ou trois. Ils vont tester si la maison est ouverte, s'il y a des choses intéressantes à voler à l'intérieur, ou en passant à côté d'une voiture, ils vont voir si, dans l'habitat, il y a des choses intéressantes à dérober. Cela va être très rapide : pour une voiture en cinq minutes, ça peut être fait, une maison en dix ou quinze minutes", détaille Julien Rossignol.

En plus de mobiliser des gendarmes sur ce type d'opérations de prévention, le commandant de la compagnie prévient, d'autres équipes seront-elles sur le terrain, jusqu'aux fêtes, notamment en soirée, lorsque la nuit tombe. Par ailleurs, si vous surprenez un cambrioleur en pleine action, ne tentez pas d'intervenir vous même, mais appelez le 17. "Si le cambriolage est déjà passé, ne touchez à rien, même aux portes, aux armoires, qui auraient pu être manipulées pour que nous puissions faire une enquête judiciaire avec des prélèvements ADN notamment", conclut le chef d'escadron Julien Rossignol.