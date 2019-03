Picardie : une petite fille a été hospitalisée pour une méningite au Crotoy

Le Crotoy, France

Un nouveau cas de méningite dans l'école maternelle Jules-Verne au Crotoy dans la Somme. Ce jeudi, une enfant de petite section a été hospitalisée pour une méningite à méningocoques, une maladie contagieuse. Après avoir reçu un traitement, cette enfant de 3 ans va mieux. Le délai d'incubation n'excédant pas huit jours, toute personne susceptible d'avoir été en contact étroit avec elle doit être traitée préventivement. Ses proches, ses camarades de classe ainsi que les enseignants prendront des doses antibiotiques pendant deux jours. Un traitement antibiotique "accompagné éventuellement d'une vaccination en fonction du groupe de méningocoque identifié" précise l'Agence Régionale de Santé des Hauts-de-France.

Le directeur de l'école et l'infirmière de secteur ont donc reçu tous les parents d'élèves pour les informer et les rassurer selon l'Inspection académique de la Somme. Un courrier d'information a également été envoyé à leur médecin traitant. Il n'y a pas d'autre mesure préventive à prendre : l'école reste ouverte et il n'est pas nécessaire de désinfecter les locaux ou objets touchés par l'enfant.

Pour information, la méningite est provoquée par une bactérie appelée méningocoque présente dans la gorge. La bactérie ne se transmet que par des contacts directs, répétés et rapprochés. L'ARS rappelle les symptômes de la méningite : une fièvre supérieure à 38°5, des maux de tête, une gêne à la lumière, des nausées ou vomissements et une raideur de nuque. Si vous observez l'un de ces signes, contactez le 15 ou votre médecin traitant.