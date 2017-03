Pièces d'or du trésor de Lava : quatre trafiquants présumés arrêtés et écroués

Quatre trafiquants présumés de pièces d’or ont été interpellés en début de semaine. Ils étaient en possession de seize pièces dont la valeur unitaire est estimée entre 50.000€ et 750.000€. Mis en examen, ils ont été écroués.

Le trésor du Golfe de Lava refait surface. Un trafic de pièces d'or de ce trésor de l'antiquité romaine, trafic pouvant atteindre une valeur de plusieurs millions d'euros, a été démantelé en début de semaine. Seize pièces, d'une valeur estimée entre 50.000 et 750.000 euros chacune, ont été saisies dimanche 5 mars par la gendarmerie sur le port de Bastia. Quatre trafiquants présumés, dont deux connus des services de police, ont été interpellés puis mis en examen et écroués pour « association de malfaiteurs, contrebande, aliénation de biens culturels et détention d'armes en bande organisée ». C'est d'ailleurs en enquêtant au préalable sur un trafic d'armes que les gendarmes de la Brigade de Recherches sont tombés sur "le trésor".

Des pièces d'or contre des armes

Nicolas Bessone, le procureur de la République de Bastia retrace le cheminement de cette affaire : « Dans le cadre de cette enquête, on s’est rendu compte qu’il y avait une négoce et une tentative de revente de pièces d’or provenant du trésor de Lava. Simon Giuntini et Pierre François Sabiani ont été interpellés sur le port en possession de ces pièces d’or datées de l’Empire romain et qui valent une fortune. Ils s’apprêtaient à se rendre en Italie puis en Asie pour y négocier leur vente puisqu’avec les offices des biens culturels, il est quasiment impossible de les négocier en Europe ».

Olivier Birgi, arrêté à Ajaccio, et la compagne de Simon Giuntini, qui nie toute participation à ces affaires, ont également été mis en examen et écroués.

Selon le procureur de la République, la vente de ces pièces d'or sur le marché asiatique devait permettre d'acheter des armes démilitarisées et remilitarisées dans plusieurs pays d'Extrême-Orient, notamment aux Philippines, puis de les importer en Europe.