Piégé par des lycéens, un instituteur sera jugé pour détention d'images pédopornographiques dans les Vosges

Épinal, France

Le quotidien régional Vosges Matin révèle ce mercredi 14 août, le "guet-apens mis sur pied à Vittel par des lycéens".

L'information nous est confirmée par le parquet d'Epinal. Un instituteur vosgien a été placé sous contrôle judiciaire, il sera jugé à Epinal le 27 août prochain, soupçonné de détention d'images pédopornographiques. Ce sont des lycéens, qui ont piégé le quinquagénaire, se faisant passer pour une adolescente de 16 ans sur internet. Depuis juin dernier, les jeunes échangeaient avec l'homme, puis lui ont fixé rendez-vous à Vittel. Aussitôt, les jeunes ont alerté les gendarmes. Après une perquisition à son domicile, les enquêteurs ont retrouvé plusieurs images pédopornographiques dans son ordinateur.

L'homme sera jugé le 27 août à Epinal

Selon l'avocate de l'instituteur à Epinal, Nancy Risacher, son client "s'est rendu au rendez-vous uniquement pour rencontrer la jeune fille et non pour avoir des relations sexuelles avec elle". Elle ajoute que le quinquagénaire se rendait "fréquemment sur des sites pornographiques et que dans le flot d'images stockées sur son ordinateur, certaines mettent en scène des mineurs", l'avocate précise encore qu'"à aucun moment, il n'a tapé de mots-clés qui pouvaient l'aiguiller vers des sites de jeunes". Nancy Risacher précise que l'enseignant a déjà eu un rendez-vous pour un suivi psychologique ce mercredi.