Île d'Yeu, France

Deux enfants de 9 et 13 ans ont dû être secourus par les pompiers lundi après-midi sur l'Ile d'Yeu, ils ont été piégés par la marée montante alors qu'ils se trouvaient sur un rocher en face de la plage des roses. Les pompiers ont utilisé un paddle pour les rejoindre, les récupérer et les ramener sains et saufs sur la terre ferme. L'opération a duré une vingtaine de minutes.

Un épisode de grandes marées a commencé et se prolongera jusqu'à jeudi. Lundi après-midi, le coefficient était de 100 et il y avait du courant selon les pompiers.