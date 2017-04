Piégés par la marée montante, 13 promeneurs sauvés par un bateau de pêche dans la Manche

Ce mercredi, à Saint-Martin-de-Bréhal (Manche), un groupe de 13 personnes à échappé à la marée montante grâce à la vigilance de l'équipage d'un bateau de pêche.

Les promeneurs étaient cernés par les eaux quand l'équipage du navire de pêche Laurine Clémence les a repérés et a donné l'alerte. La mer montait et certains avaient déjà de l'eau jusqu'à la taille. À Saint-Martin-de-Bréhal, près de Granville, dans la Manche, d'importants moyens de secours ont été déclenchés ce mercredi après-midi (vedette SNSM, pompiers) par le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Jobourg. Heureusement, la plupart des personnes isolées ont réussi à regagner la terre ferme. Deux hommes et une femme, ayant de l’eau jusqu’à la poitrine, ont été récupérées par le bateau de pêche.

Négligence, méconnaissance, imprudence"

Dans un communiqué publié ce mercredi soir, la préfecture maritime observe : "Cet événement illustre parfaitement le fait que la plupart des opérations de secours en mer liées à des cas d’isolement par la marée sont la conséquence de négligence, de méconnaissance et d’imprudence de la part des usagers qui, trop souvent, s’engagent à pied sur l’estran sans connaître les dangers de l’environnement marin."

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, qui a lancé mardi un appel à la prudence dans le cadre des grandes marées attendues du 26 au 29 avril 2017, réitère son message d’alerte aux usagers de la mer, et particulièrement aux promeneurs et aux pêcheurs à pied à qui la plus grande vigilance est demandée.