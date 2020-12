Alain Ferrandi et Pierre Alessandri restent des détenus particulièrement signalés (DPS)

Le statut de détenu particulièrement signalé (DPS) de Pierre Alessandri et Alain Ferrandi est maintenu. Ainsi en a décidé Jean Castex, le Premier ministre.

Les deux hommes, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, sont incarcérés sur le continent depuis 1999. Le maintien de ce statut bloque un éventuel rapprochement, voire une libération conditionnelle à laquelle ils peuvent prétendre depuis 2017.

« Une ingérence du politique sur le judiciaire »

Cette décision suscite la colère de la défense des deux prisonniers nationalistes. Eric Barbolosi, avocat de Pierre Alessandri, y voit une décision purement politique, alors que des instances compétentes s’étaient prononcées en faveur de la levée de ce statut de DPS.

« S’agissant de Pierre Alessandri, la commission locale s’était prononcée en faveur du retrait de l’inscription au fichier DPS, de même que la commission nationale. En principe, la signature du ministre de la justice n’est qu’une formalité et suit systématiquement ces deux décisions. Pour la première fois de l’histoire des DPS, non seulement ce n’est pas le ministre de la justice qui a tranché, mais c’est le premier ministre, et en plus de cela, toujours pour la première fois, ce ministre n’a pas suivi l’avis de la commission nationale des fichiers DPS. Très clairement, cela veut dire qu’il y a une ingérence du politique sur le judiciaire et une violation manifeste de la séparation des pouvoirs. »