Corse : la Cour de cassation ordonne le réexamen de la demande d'aménagement de peine de Pierre Alessandri

La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire annule la décision de refus d'une remise en liberté de Pierre Alessandri par la cour d'appel de Paris. Dans un arrêt rendu ce mercredi 26 octobre, la Cour de cassation ordonne que sa demande d'aménagement de peine soit réexaminée. Aujourd'hui âgé de 64 ans, Pierre Alessandri a été condamné en 2003 pour l'assassinat du préfet Erignac. Il a été transféré à la prison de Borgo , tout comme Alain Ferrandi, le 11 avril dernier.

Selon la Cour de cassation, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris n'a pas "justifié sa décision" de refus d'une remise en liberté dans son arrêt d'octobre 2021. Cette décision concerne donc la deuxième demande de libération conditionnelle formulée par ses avocats. Une troisième demande a, elle aussi, été refusée en septembre dernier.

Lors de ses refus, la cour d'appel a notamment estimé qu'une libération de Pierre Alessandri était "toujours susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public". L'argument est retoqué par Cour de cassation : "En se déterminant ainsi, (...) et sans caractériser, de manière concrète, que sa mise en liberté serait, en elle-même, de nature à causer un trouble grave à l'ordre public, la chambre de l'application des peines n'a pas justifié sa décision".

"Au nom du droit à la réinsertion, la Cour de cassation impose à la prochaine cour d'appel qui aura à se prononcer de prendre en considération la réalité de la situation du condamné et non des motifs abstraits relatifs à la gravité des faits poursuivis ou l'état de la menace terroriste actuellement en France" - Me Spinosi