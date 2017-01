Pierre Bellemare hospitalisé après une chute dans un hôtel parisien

Pierre Bellemare a été hospitalisé tôt ce lundi matin après une chute dans une salle de bains d'un hôtel parisien. Le célèbre animateur de 87 ans a été blessé à la tête. Pierre Bellemare nous a confié qu'il allait bien et qu'il devrait sortir ce mercredi.

Pierre Bellemare, le célèbre animateur de télévision et de radio, a fait une chute accidentelle a révélé Closer. L'accident s'est déroulé dans une salle de bains d'un hôtel parisien où il était descendu pour ses activités. Dans la nuit, devant le lavabo, il est tombé en arrière et sa tête a violemment frappé le carrelage avant qu'il ne s'évanouisse. Une fois éveillé, Pierre Bellemare a constaté qu'il saignait abondamment et il n'a pas eu d'autres choix que d’appeler au secours. Pierre Bellemare nous a confié qu'il ne savait pas comment cela s'était passé.

J'ai crié au secours pour la première fois de ma vie" - Pierre Bellemare sur France Bleu Périgord.

Pierre Bellemare nous a raconté, "je n'ai trouvé qu'une solution, crier au secours, (...) et très gentiment quelqu'un est arrivé". L'animateur a été pris en charge par les pompiers, direction l'hôpital militaire de Clamart. Pierre Bellemare a 23 points de suture derrière la tête, mais il nous a donné des nouvelles rassurantes avec son ton légendaire : "Y'a pas de dégâts importants et je pense que je sors demain (mercredi)". "J'ai encore un petit peu mal je n'hésite pas sur les mots c'est sans problème!"

"J'ai encore un petit peu mal à la tête mais ça va" Pierre Bellemare

Pierre Bellemare anime sur France Bleu Périgord tous les jours à 12h40 "les histoires extraordinaires de Pierre Bellemare".