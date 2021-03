Pierre Lambert fait chevalier de la Légion d'honneur : un prêtre qui a marqué l'histoire de la Drôme

Les yeux sont humides lorsque Pierre Lambert reçoit sa Légion d'honneur ce jeudi à la préfecture de la Drôme. "Ce sont les souvenirs de la Résistance qui remontent", témoigne le gaillard de 95 ans. Son médaillon, épinglé sur son veston, distingue une vie hors norme : entre combats, foi et ski.

Le créateur de Font-d'Urle

La ministre déléguée à la Mémoire et aux Anciens combattants, Geneviève Darrieussecq, lui remet la distinction. Les deux se connaissent déjà. Ils se sont rencontrés en 2019 pendant les commémorations à Vassieux-en-Vercors. Les regards sont amicaux. "On voit sur son visage la bonhomie, la gentillesse, la bienveillance, sourit Geneviève Darrieussecq. C'est une personne très attachante mais très déterminée aussi dans ses engagements personnels".

Geneviève Darrieussecq lui remet la médaille de chevalier de la Légion d'honneur. © Radio France - Willy Moreau

C'est très jeune, à l'âge de 15 ans, que naît son tempérament de résistant. Il est marqué par l'appel du général de Gaulle, son "patron". À peine majeur, ce Valentinois, second d'une fratrie de quatre garçons, distribue des tracts à la sortie des églises. Le 10 mai 1944, avec son frère, il prend le maquis. "Ça a été un combat difficile mais on avait envie d'aider les Allemands à rentrer chez eux".

La guerre finie, il est ordonné prêtre en 1951. Il ne quittera plus le Vercors avant sa retraite en 2016. Sa vie est pieuse certes mais elle est sportive. Toujours sur ses skis. "Le sport, c'est une dynamique pour la vie", explique-t-il. C'est lui qui apprend les bases à Perrine Pelen, légende du ski français, championne du monde de slalom en 1985.

Pierre Lambert et Geneviève Darrieussecq ce jeudi matin à la préfecture de la Drôme. © Radio France - Willy Moreau

Pierre Lambert raconte. Il lève alors les yeux, plongé dans ses souvenirs. Il se met à pleurer : "Font-d'Urle, c'est mon oeuvre". Car la station de ski drômoise, c'est lui qui l'a créée. "J'ai contacté le président du département, Jean Mouton (ndlr : le père de l'actuelle présidente du département, Marie-Pierre Mouton). J'étais convaincu que cela pourrait faire une bonne station de ski pour la Drôme et on m'a écouté".

Ce jeudi, Pierre Lambert "n'a pas été récompensé", souligne la ministre Geneviève Darrieussecq mais "distingué pour l'engagement d'une vie". Peu sensible aux protocoles, celui dont le portable sonne pendant la cérémonie, conclut humblement : "Ça fait plaisir".