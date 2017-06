Pierre-Marie Geronimi menacé d'une interdiction de gestion à vie

Pierre-Marie Geronimi, le président du SCB risque une interdiction définitive de gérer toute société, deux ans de prison avec sursis et 50 000 euros d'amende pour abus de biens sociaux.

Le président du SCB, Pierre-Marie Geronimi, accusé d'avoir utilisé les fonds d'une société pour régler des dettes de jeux, est sous la menace d'une interdiction définitive de gérer une société y compris le Sporting. Ce sont les réquisitions prononcées contre lui ce mardi soir par le procureur de la République de Bastia. A cela s'ajoutent deux ans d'emprisonnement avec sursis et une amende de 50 000 euros. Des réquisitions combattues par M. Jean-André Albertini, avocat de la défense : « Je trouve les réquisitions évidemment très lourdes. J’espère que l’audience a permis de recadrer un peu les choses, notamment les chiffres, on est pas du tout sur les montants annoncés. Aujourd’hui au terme d’une vérification de passif de la société on est arrivé à réclamer 200 000 euros à peu près, ce qui correspond à un compte courant débiteur, on est pas du tout au niveau des chiffres annoncés dans un premier temps notamment dans la presse »

Le mea culpa de Geronimi

En quatre ans, le président du SCB a dépensé, selon l'accusation, plus de 500 000 euros en paris, sur des courses de chevaux. Une véritable addiction, que ce quinquagénaire a avoué à la barre. "C'était compulsif, je n'étais pas moi-même, j'étais en folie", a-t-il expliqué. Un mea culpa que le tribunal doit prendre en compte, tout comme sa volonté de remboursement estime son défénseur, M.Jean-André Albertini : « Nous avons demandé l’indulgence du tribunal pour une faute limitée dans le temps, un comportement qui démontre qu’à plusieurs reprises le dirigeant a essayé de redresser un peu la barre en apportant un remboursement conséquent à sa société. »

Le procureur Nicolas Bessone a rejeté cet argument, estimant que le Bastiais ne pouvait être considéré comme "un chevalier blanc". Il a conclu qu'il fallait qu'il "quitte la vie commerciale" et qu'il ne fallait plus qu'il gère quoi que ce soit". M. Albertini a réclamé l'indulgence du Tribunal rappelant que sur cette même affaire le tribunal de commerce ne l'avait sanctionné qu'à cinq ans d'interdiction de gérer une société : « Ce sont des juges professionnels qui ont l’habitude des affaires, le tribunal correctionnel ne sera pas insensible à l’argument avancé notamment sur cette décision du juge consulaire. »

Et pour cette même affaire un an de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende et une interdiction de gérer pendant cinq années ont par ailleurs été requis à l'encontre de Charles Filippi, le gérant du bar PMU le « Café Riche ». Il est accusé de recel d'abus sociaux pour avoir accepté les chèques de société de Pierre-Marie Geronimi, ce qui est illicite. Le jugement est en délibéré au 12 septembre, un délai qui va permettre à Pierre-Marie Geronimi de préparer sa succession à la tête du SCB.