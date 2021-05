Pierre Morel-à-L'Huissier cité à comparaître pour extorsion de fonds

Le député de la Lozère aurait demandé à son ancien attachée parlementaire de déclarer des frais kilométriques non effectués. Il fallait ensuite reverser les sommes en liquide. L'opération se serait produite à deux reprises pour des montants de 2395 euros en janvier 2017, puis 2458 euros en janvier 2019. "J'étais très mal, explique Éric Lange, l'attaché parlementaire qui accuse Pierre Morel-A-L'Huissier. Je me sentais coupable d'avoir participé à ce système. C'est pour cela que je veux absolument le dénoncer aujourd'hui". En 2019, Éric Lange avait également dénoncé d'autres faux frais kilométriques facturés par le député lui-même au département alors qu'il était conseiller départemental. Des allers retours entre Mende et sa commune de Fournels. Problème Pierre Morel-A-L'Huissier participait au même moment aux auditions dans l'enquête sur l'affaire Cahuzac. Il n'était donc pas en Lozère. Le département a confirmé avoir remboursé ces trajets, mais n'a pas porté plainte.

Depuis plus de deux ans, je me trouve au cœur d’une procédure de divorce extrêmement conflictuelle attisée par les avocats de mon (ex) épouse, qui multiplient les actions judiciaires à mon endroit, réagit Pierre Morel- à-L’Huissier dans un communiqué. Me voilà désormais accusé d’avoir extorqué des fonds à un de mes ex-collaborateurs dont l’avocat n’est autre que… l’ex-avocat de mon (ex) épouse. Cette citation directe est une pathétique provocation, pour ne pas dire un torchon […] Dans cette affaire comme dans toutes celles initiées par les anciens ou nouveaux avocats de mon (ex) épouse, la justice est instrumentalisée aux seules fins de nuire à ma réputation et de régler des comptes personnels ou politiques. Toutes ces procédures n’ont aucune chance d’aboutir mais le principal est de les médiatiser maintenant, à quelques mois d’échéances électorales et de l’audience en divorce, pour mieux me salir et me discréditer. Je traiterai cette affaire avec le mépris et l’indifférence qu’elle mérite.