Pierre Mutzenhardt, président de l'université de Lorraine : "ce qu'on a vu est extrêmement choquant"

Metz, France

"Ce qu'on a vu est extrêmement choquant." C'est par ces mots que le président de l'Université de Lorraine Pierre Mutzenhardt condamne les faits racistes impliquant plusieurs étudiants en deuxième année de sociologie à Metz. Des messages racistes dans une conversation sur les réseaux sociaux qui ont provoqués une enquête interne pour déterminer les circonstances exactes de ces échanges. Pierre Mutzenhardt explique que plusieurs étudiants soupçonnés d'être à l'origine des messages racistes sont en train d'être auditionnés et qu'il est en lien avec les victimes.

La consternation

Pierre Mutzenhardt confie que la surprise a été totale au moment où il a découvert ces messages. "On est choqué, car les étudiants que l'on a ont déjà la chance d'avoir une certaine éducation." Le président de l'Université explique alors qu'il faut combattre ce racisme en dénonçant et en sensibilisant les étudiants.

Des exclusions ?

Concernant une éventuelle exclusion des auteurs de ces messages, il est encore trop tôt pour le président de l'Université de Lorraine. "On ne peut pas ne pas l'envisager mais je ne sais pas. Il faut aviser les faits mais l'exclusion est la peine la plus lourde possible." Et si cette dernière était prononcée à l'encontre des suspects, elle serait valable non seulement à l'Université de Lorraine, mais également dans toutes les structures de France "pour une durée donnée".

Actes racistes à l'@Univ_Lorraine : @SOS_Racisme et les étudiants qui se sont levés contre le racisme qui les a touchés appellent à une marche pacifique ce mardi 30 avril 2019. Le rendez-vous est donné à 13h à l'Université de Lorraine (campus du Saulcy). #touchepasamonpotepic.twitter.com/an2l9lQmPM — SOS Racisme (@SOS_Racisme) April 29, 2019

L'histoire a en tout cas fait réagir largement au-delà des frontières du Saulcy. Une marche citoyenne est organisée ce mardi à 13h, départ du campus pour sensibiliser contre le racisme. Un appel à la mobilisation a notamment été lancée sur le groupe Facebook "Etudiants de Metz". Pierre Mutzenhardt sera retenu pour raisons familiales, mais il assure que beaucoup de vice-présidents de l'Université de Lorraine seront de la partie.