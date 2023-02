Pierre Palmade : ce que l'on sait des deux enquêtes qui visent le comédien

Le comédien Pierre Palmade, 54 ans, est assigné à résidence et sous surveillance électronique depuis le vendredi 17 février dernier. Il a été mis en examen pour "homicides et blessures involontaires" quelques jours après l'accident de la route qu'il a provoqué en Seine-et-Marne , sous l'empire de la cocaïne. Outre Pierre Palmade, trois personnes ont été gravement blessées. Quelques jours plus tard, une autre enquête, qui n'a aucun rapport avec l'accident, a été ouverte par le parquet de Paris, pour "détention d'images pédopornographiques" après le signalement d'un proche de l'humoriste. Où en sont ces enquêtes ? France Bleu fait le point.

L'accident en Seine-et-Marne

Le vendredi 10 février, Pierre Palmade, au volant de sa voiture, a percuté une autre automobile sur une route de Seine-et-Marne. La collision a fait quatre blessés graves : le conducteur, un homme de 38 ans, sa belle-sœur enceinte qui a perdu son bébé, son fils de six ans et Pierre Palmade. D'après les dernières informations sur leur état de santé, communiquées par le parquet de Melun la semaine dernière, le conducteur et son fils sont toujours hospitalisés en réanimation dans un état grave.

Pierre Palmade placé en garde à vue

Le lendemain du terrible accident, le procureur de Melun a annoncé que Pierre Palmade conduisait sous l'empire de la cocaïne . Le parquet a alors ouvert une enquête pour "homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois, par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants" commis "en récidive légale". Le domicile du comédien, à Cély-en-Bière en Seine-et-Marne, a ensuite été perquisitionné . Les enquêteurs n'y ont pas retrouvé de produits stupéfiants.

Pierre Palmade sort de réanimation puis est placé en garde à vue. Pendant sa garde à vue, qui va durer 48 heures , Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne et "des drogues de synthèse" avant de prendre le volant. L'humoriste a indiqué "n'avoir aucun souvenir précis des circonstances de l'accident", a précisé le parquet.

Pierre Palmade assigné à résidence, le parquet de Melun fait appel

À l'issue de sa garde à vue, Pierre Palmade a été mis en examen pour "homicide involontaire et blessures involontaires", placé sous assignation à résidence au sein d'un service d'addictologie d'un hôpital et sous surveillance électronique. Le parquet de Melun, qui avait requis son placement en détention provisoire, a fait appel de cette décision.

La cour d'appel de Paris s'est réunie ce vendredi 24 février pour statuer sur son assignation à résidence contestée par le parquet. Sa décision sera rendue ce lundi 27 février. Pierre Palmade risque donc le placement en détention provisoire.

Deux autres hommes placés sous le statut de témoin assisté

Lors de l'accident, Pierre Palmade transportait deux passagers. Tous deux sont soupçonnés d'avoir pris la fuite, après la collision. Un des deux hommes, âgé de 33 ans, a été interpellé à Clichy (Hauts-de-Seine) le 15 février . Le même jour, un homme se présentant comme le deuxième passager de la voiture de Pierre Palmade a été placé en garde à vue . Il s'est présenté au commissariat de Melun en compagnie de son avocat.

Les deux hommes ont été placés sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction qui avait été saisi pour des faits de non-assistance à personne en danger.

Les soupçons de détention d'images pédopornographiques

En parallèle de l'enquête sur l'accident en Seine-et-Marne, le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Pierre Palmade pour "détention d'images pédopornographiques" . Un homme de l'entourage du comédien a appelé la police, expliquant que Pierre Palmade détenait des images pédopornographiques. Le parquet de Paris a donc ouvert une enquête pour vérifier la véracité de ses accusations. Cet homme a été entendu par les enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs (BPM) de la police judiciaire parisienne en charge des investigations.

Les domiciles de Pierre Palmade perquisitionnés

Dans la foulée de l'ouverture de l'enquête, le domicile parisien du comédien a été perquisitionné. Selon une source proche de l'enquête à franceinfo, cette perquisition a été menée afin de saisir le matériel informatique qui s'y trouve. Pour les nécessités de l'enquête, le parquet de Paris pourrait également faire une demande au parquet de Melun, en charge de l'enquête pour "homicide involontaire" et "blessures involontaires", pour analyser le téléphone de l'humoriste.

La maison de Pierre Palmade située en Seine-et-Marne, déjà perquisitionnée dans le cadre de l'enquête sur l'accident, a de nouveau été inspectée par les enquêteurs.

Un deuxième homme entendu à Bordeaux

Un deuxième homme accusant Pierre Palmade de pédopornographie a été entendu à Bordeaux par les enquêteurs .

Selon les informations de franceinfo, cet homme s'est signalé directement au commissariat.

Deux gardes à vue

Dans cette enquête, deux personnes ont été placées en garde à vue ce jeudi 23 février.

"Les décisions quant aux suites judiciaires de ces deux mesures de garde à vue ne sont pas connues à cette heure", a précisé le parquet de Paris. "Aucun élément concernant les identités et les auditions des gardés à vue ne sera communiqué afin de préserver les investigations en cours", a-t-il ajouté.