Pierrelatte : le boulanger arrête lui-même sa braqueuse

Une boulangerie du centre-ville de Pierrelatte, dans la Drôme, a été braquée ce mercredi matin. Une femme a mis en joue la vendeuse avant de se faire remettre le fond de caisse. Mais le patron ne s'est pas démonté, il a poursuivi la braqueuse avant de la maîtriser.

On ne voit pas ça tous les jours. Ce mercredi matin, une boulangerie du centre-ville de Pierrelatte a été braquée... et le commerçant a arrêté lui-même la responsable. Vers huit heures, une femme se présente au comptoir et braque la vendeuse avec une arme pour s'emparer de la caisse.

"Je trime pour gagner cet argent, pas question de me laisser faire" - Damien Bory, boulanger à Pierrelatte.

Dans le fournil, le patron entend des cris. "Quand j'ai vu une personne habillée en noir, j'ai tout de suite compris que c'était un braquage", confie Damien Bory. "Donc je me suis mis à courir, je l'ai rattrapé et je l'ai coincé." Le commerçant avoue ne pas avoir réfléchi. "Je trime pour gagner cet argent, pas question de me laisser faire."

Selon le boulanger, l'arme de la braqueuse était une arme de collection, qui ne fonctionnait pas. La braqueuse a été placée en garde a vue à la gendarmerie de Pierrelatte .