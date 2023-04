Pierrelatte : quatre pirates de l'autoroute interpellés

Ces quatre pirates de la route ont été déférés au parquet de Valence ce lundi matin. Ils sont désormais présentés à un juge d'instruction puisqu'une instruction préparatoire a été ouverte pour des faits de vols en bande organisée. Ils ont été interpellés sur l'autoroute A7 à Pierrelatte le vendredi 14 avril vers 1h30 du matin. Ils venaient de commettre une tentative de vol sur l'aire de Portes-lès-Valence 40 minutes plus tôt.

La victime et un témoin ont pu donner leur signalement. Les gendarmes de la Drôme ont pris en filature discrète leur Peugeot 607 jusqu'à l'aire de Pierrelatte, où le peloton motorisé de la gendarmerie et le peloton de surveillance et d'intervention de Pierrelatte ont réussi à les stopper. Ces quatre hommes auraient commis plusieurs vols sur les autoroutes d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Côte-d'Azur depuis plusieurs semaines. Ils sont déjà connus de la justice pour des faits de même nature. Tous les quatre sont originaires de Serbie et résidents dans les environs de Valence.