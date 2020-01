Pierrelatte : un jeune de 25 ans contrôlé à 185 km/h sur la Nationale 7

Pierrelatte, France

A 185 km/h au volant d'une Seat au lieu des 80 autorisés.

Les gendarmes avaient prévenu que les contrôles allaient s'intensifier après les mauvais chiffres de la sécurité routière depuis le début de l'année et ils sont tombés sur un triste "record" ce jeudi soir à 23h30 sur la Nationale 7 à Pierrelatte. Un jeune de 25 ans domicilié à Bourg-Saint-Andéol en Ardèche roulait pied au plancher à bord de sa Seat à 185 km/h au lieu des 80 autorisés sous l'emprise de l'alcool et de stupéfiants. Son permis de conduire lui a été retiré sur le champ et sa voiture confisquée.