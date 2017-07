Pierrelatte : un motard meurt dans un accident, le chauffeur d'un semi-remorque en garde-à-vue

Un motard de 32 ans est mort sur la Nationale 7 à Pierrelatte (Drôme) vendredi soir. Un semi-remorque roulait devant lui. L'enquête doit déterminer si le chauffeur du camion a commis une erreur de conduite.

La victime habitait Pierrelatte. Les circonstances du drame sont encore floues. Un jeune chauffeur routier de 19 ans, employé d'une entreprise locale, est en garde à vue.

D'après les premiers éléments de l'enquête, à bord de son semi-remorque, ce chauffeur roulait un peu plus vite que les 90 km/h autorisés. Il a voulu effectuer un dépassement, s'est donc déporté et c'est alors que le motard, qui arrivait à sa hauteur, s'est retrouvé en difficulté: il heurte la glissière sur le côté gauche de la route et succombe à ses blessures.

Une enquête ouverte pour homicide involontaire

Toute la question est de savoir si le motard arrivait trop vite, par exemple, si c'est lui qui a fait une erreur de pilotage; ou bien si c'est le chauffeur du semi-remorque qui a commencé son dépassement sans faire attention.

Il n'y a pas de trace de choc sur son camion et lui explique n'avoir rien vu. Il a d'ailleurs continué sa route après l'accident. Il n'a été interpellé que plus loin, dans le Gard, sur l'autoroute A9, grâce au signalement de témoins. Une enquête est ouverte pour homicide involontaire.