Pierrelatte : un suspect interpellé pour les incendies des installations d'Orange

Un suspect est en garde à vue pour les incendies criminels qui ont visé des installations d'Orange à Pierrelatte. Dans la nuit du 27 au 28 janvier, c'est une antenne-relais située rue James-Watt qui était ciblée avec un incendie détruisant les boîtiers électriques situés au pied de l'installation. Le feu avait provoqué la coupure du réseau 3G et 4G sur Pierrelatte et Saint-Restitut. Un mois plus tard, le 28 février, ce sont les câbles situés dans un regard de la rue du Pont noir qui brûlaient provoquant une coupure du réseau internet Orange et Free sur une trentaine de communes de la Drôme et du Vaucluse.

Le suspect nie les faits

L'homme de 52 ans a été identifié suite au signalement de témoins, corroboré par les prélèvements ADN. Le suspect conteste les faits. Quelles pourraient être ses motivations ? Ce Pierrelattin n'est pas connu des services de police et de gendarmerie. Il devrait être jugé en comparution immédiate ce vendredi après-midi.