Piéton blessé et délit de fuite : un avocat condamné à Lorient

Un avocat parisien a été condamné à huit mois de prison avec sursis hier par le Tribunal de Lorient pour avoir percuté en voiture un piéton sur un passage protégé le soir du 16 juin 2019 à Plouhinec dans le Morbihan. Cet homme de 43 ans conduisait un SUV et avait pris la fuite. La victime, un ancien capitaine de marine de 53 ans, avait été blessé, un traumatisme crânien. Il a d'ailleurs perdu une partie de ses capacités cognitives.

L'automobiliste voit son permis de conduire annulé et a été condamné à verser 1.600 euros de dommages et intérêt au blessé. Il estime, selon l'AFP, avoir "sous-estimé la violence du choc" et qu'il aurait "dû s'arrêter." L'avocat n'avait à ce moment là plus qu'un point sur son permis, et avait été déjà condamné il y a 19 ans pour délit de fuite.

L'avocat qui vit entre Paris et la Bretagne, est aussi celui de Jean-Luc Mélenchon, candidat à l'élection présidentielle. Il a annoncé qu'il ferait appel de la décision de justice.