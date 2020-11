Piéton fauché sur l'A75 : le "verglas d'été" serait à l'origine de l'accident mortel

On en sait plus sur les circonstances de l'accident mortel survenu sur l'A75 samedi 7 novembre. Plutôt qu'une erreur de conduite, les gendarmes penchent pour un phénomène connu sous le nom de "verglas d'été", qui rend la route particulièrement glissante et dangereuse.

C’est sans doute un dramatique enchaînement de circonstances qui a coûté la vie à un homme de 59 ans samedi soir sur l'A75, tué alors qu'il venait en aide à une voiture au bord de l'autoroute dans l'Hérault. Au regard des premiers éléments de l'enquête, la conductrice qui l'a percuté n'a pas commis d'imprudence ou d'erreur de conduite.

Suraccident

Au départ, il y a ce premier accident vers 21h15 à hauteur de Pézenas et en direction de Millau. Un seul véhicule en cause et de simples dégâts matériels. Le conducteur qui roule derrière, un habitant de Montagnac, s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence pour voir si la jeune femme, seule à bord, a besoin d'aide. Quand il sort de sa voiture, arrive un autre véhicule qui arrive à freiner mais part en tête-à-queue et percute la victime. L'homme est mort sur le coup.

Verglas d'été

La jeune femme en cause, elle aussi seule au volant, est une étudiante d'une vingtaine d'années. Elle a été testée négative pour l’alcool et les stupéfiants. Il ne semble pas qu’elle ait commis de faute.

Les gendarmes penchent plutôt pour l'hypothèse de ce qu'on appelle un "verglas d'été" : la route rendue glissante après de fortes chaleurs suivies de fortes pluies. L’huile et les carburants remontent à la surface et transforment la chaussée en véritable piège pour qui roule dessus. Le phénomène ne dure en général que quelques heures.

Pour rappel, le week-end dernier a été particulièrement arrosé. Le département de l'Hérault traversé par un épisode cévenol, a été placé en vigilance orange en raison du risque orageux.